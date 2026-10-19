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        Eğitimden uzak kalan kız çocuklarına öğretmen eli

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta kadın öğretmenler, çeşitli nedenlerle okuldan uzak kalan kız çocuklarını yeniden eğitime kazandırmak için gönüllü olarak çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Eğitimden uzak kalan kız çocuklarına öğretmen eli

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta kadın öğretmenler, çeşitli nedenlerle okuldan uzak kalan kız çocuklarını yeniden eğitime kazandırmak için gönüllü olarak çaba gösteriyor.

        Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, kız öğrencilerin eğitimden kopmasını önlemek amacıyla 6 gönüllü kadın öğretmenden oluşan "Devamsızlığı Önleme, Müdahale ve Yönlendirme Komisyonu" kurdu.

        Okula devam edemeyen öğrencileri tespit edip köyleri ziyaret eden komisyondaki öğretmenler, ailelerle görüşerek çocuklarının yeniden eğitim hayatına dönmesi için çaba sarf ediyor.

        Son olarak Yukarıyongalı köyüne giden öğretmenler, çeşitli nedenlerle okulu bırakan veya devamsızlık yapan öğrencilerin aileleriyle görüştü.

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        İkna çalışmaları sonucunda 12. sınıf öğrencisi Songül Omur, 10. sınıf öğrencisi Zinet Omur ve 11. sınıf öğrencisi Hilal Çamtosun'un yeniden okula devam etmeleri sağlandı.

        Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başından bu yana yürüttükleri ziyaret ve çalışmalarla 11 kız çocuğunu yeniden eğitime kazandırdı.

        - "Öğrencilerin kız olması ayrıca önemli"

        Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Erim, AA muhabirine, kız çocuklarını okula kazandırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Köy köy, ev ev gezerek okula devam edemeyen öğrenciler ve aileleriyle görüştüklerini belirten Erim, şunları kaydetti:

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        "Bu yıl 70 civarında devamsızlık yapan öğrencimiz var. Bugün Yukarıyongalı köyünde 3 öğrencimizi okula kazandırdık. Yeni eğitim öğretim yılında da 11 öğrencimizi okula kazandırdık. Kazandırdığımız öğrenciler, inşallah okullarına devam edecek. Öğrencilerin kız olması ayrıca önemli. Devamsızlık yapan diğer öğrencilerimizi de yine köy köy, ev ev gezerek okula kazandırma yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiple yıl boyunca öğrencilerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Özellikle ekim ve kasım aylarında bu çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bu çalışmaları 2017'den beri okulumuzda bir kültür haline getirdik. Onlarca öğrencimizi bu şekilde okula kazandırdık. Bu öğrencilerimizin birçoğu artık mezun oldu."

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        - "Çocuklar bizim geleceğimiz"

        Rehber öğretmen Hande Aras ise tüm çaba ve emeklerinin çocuklar için olduğunu, yürüttükleri çalışmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.

        Devamsızlığı önlemeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Aras, "Öğrencilerimizin okula devam etme durumunu düzenli olarak takip ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların karşılığını gördüğümüzde ve çocuklarımızın eğitime devam ettiğini bildiğimizde çok mutlu oluyoruz çünkü çocuklar bizim geleceğimiz." dedi.

        Okula kazandırılan 12. sınıf öğrencisi Songül Omur da "Öğretmenlerim bugün benim için köye kadar geldi. Allah razı olsun. Okula gitmek istiyordum. Geldiler, ailemle görüşüp ikna ettiler. Allah'ın izniyle okula gideceğim. Artık hayallerime ulaşacağım." diye konuştu.

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