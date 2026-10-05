Bulanık'ta öğrenciler spor şenliğinde doyasıya eğlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde, Amatör Spor Haftası kapsamında "Geleneksel Spor Şenliği" düzenlendi.

Bulanık Kaymakamlığı koordinasyonunda, Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ilçe stadyumunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler gün boyunca farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Şenlik kapsamında voleybol, masa tenisi, mini parkur, okçuluk, futbol, halat çekme, matrak, şişme dart, basketbol, hedef halka atma, mini golf, şişme oyun parkurları, badminton, ayak tenisi, çuval yarışı ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Öğrenciler, takım arkadaşlarıyla gün boyu oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

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Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya, etkinlikle çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Öğrencilerin farklı spor branşlarını tanımasını, hareketli bir gün geçirmesini ve sporla güzel bir bağ kurmasını amaçladıklarını belirten Akkaya, şöyle konuştu:

"Amatör Spor Haftası kapsamında ilçemizde çocuklarımız ve gençlerimiz için Geleneksel Spor Şenliği düzenledik. Bugün öğrencilerimiz voleyboldan futbola, basketboldan okçuluğa, masa tenisinden badminton ve ayak tenisine kadar birçok branşta oyunlar oynadı. Biz çocuklarımızın sadece derslerinde değil, sosyal ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Etkinliğin düzenlenmesine destek veren Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılınç'a teşekkür ederim."

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Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Kemal Yaşar, Bulanık Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.