Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi'nin genel kurulu yapıldı
Eğitim-Bir-Sen Muş 1 No'lu Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahir Barışan yeniden seçildi.
Eğitim-Bir-Sen Muş 1 No'lu Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahir Barışan yeniden seçildi.
Kent merkezindeki öğretmenevinde düzenlenen genel kurul, divanın oluşturulması ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.
Tek listeyle yapılan seçimde Mahir Barışan, yeniden şube başkanlığına getirildi.
Barışan, 14 kişiyle çıktıkları yolda Türkiye'nin en büyük emek hareketlerinden biri haline geldiklerini söyledi.
Eğitim-Bir-Sen'in emekçilerin sesi, öğretmenlerin umudu ve eğitim çalışanlarının gücü olduğunu kaydeden Barışan, kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür etti.
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