Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi'nin genel kurulu yapıldı

Eğitim-Bir-Sen'in emekçilerin sesi, öğretmenlerin umudu ve eğitim çalışanlarının gücü olduğunu kaydeden Barışan, kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür etti.

Barışan, 14 kişiyle çıktıkları yolda Türkiye'nin en büyük emek hareketlerinden biri haline geldiklerini söyledi.

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