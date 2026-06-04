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        Gezgin arıcılar Muş Ovası'na gelmeye başladı

        Türkiye'nin farklı illerinden gezgin arıcılar, kovanlarını Muş Ovası'na yerleştirmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Gezgin arıcılar Muş Ovası'na gelmeye başladı

        Türkiye'nin farklı illerinden gezgin arıcılar, kovanlarını Muş Ovası'na yerleştirmeye başladı.

        Zengin bitki örtüsü, geniş meraları ve yüksek rakımlı yaylalarıyla arıcılık için elverişli imkanlar sunan Muş, bu yıl da gezgin arıcıların uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen arıcılar, kovanlarını ovaya yerleştirerek sezon hazırlıklarına başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına, kentte bu yıl yaklaşık 650 ton bal üretimi beklediklerini söyledi.

        Muş'un arıcılık açısından oldukça ciddi potansiyele sahip olduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti:

        "İlimizdeki önemli tarımsal faaliyetlerden biri de arıcılıktır. Arıcılık yalnızca üretim odaklı değerlendirilmemeli, aynı zamanda ekosistemin ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Dağları, yaylaları ve zengin bitki florasıyla arıcılık faaliyetleri için son derece uygun bir yapıya sahip olan ilimiz, bu avantajları sayesinde gezginci arıcıların ilk uğrak noktalarından biri konumundadır. Farklı illerden gelen gezginci arıcılar, mayıs ve haziranda ilimize gelerek konaklamakta, ağustosta ise farklı bölgelere hareket etmektedir."

        Kente geçen yıl yaklaşık 710 gezgin arıcının 290 bin kovanla geldiğini bildiren Gönç, bu yıl şimdiye kadar ise 200 gezgin arıcının 65 bin arılı kovanla kente ulaştığını ifade etti.

        Muş'un arıcılık alanındaki güçlü potansiyeline dikkati çeken Gönç, "Bu yıl itibarıyla ilimizdeki kovan sayısı 60 bine ulaştı. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3'lük artış yaşandı." dedi.

        Yaklaşık 50 yıldır arıcılıkla uğraşan Hasan Yılmaz ise "İlkbaharın gelmesiyle yeniden Muş Ovası'na dönüyoruz. Yaklaşık 20 gün ovada kaldıktan sonra Muş'un yüksek rakımlı yaylalarına çıkıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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