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        Muş Valisi Çakır köy yolundaki asfaltlama çalışmalarını inceledi

        Muş Valisi Avni Çakır, Üçdere ve Çöğürlü köylerinde başlatılan asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Muş Valisi Çakır köy yolundaki asfaltlama çalışmalarını inceledi

        Muş Valisi Avni Çakır, Üçdere ve Çöğürlü köylerinde başlatılan asfaltlama çalışmalarını inceledi.


        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Çakır, ekiplerden bilgi aldı.


        Çakır, yoğun ve bereketli bir kış sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.

        Kışın yaklaşık üç ay karla mücadele edildiğini belirten Çakır, "Havanın ısınması ve yağışların ara vermesiyle asfalt sezonumuzu başlattık. Bu sene programımız oldukça güçlü. 2026 sezonunun ilk asfalt çalışmasını Çöğürlü ve Üçdere köylerinde başlattık. Bu sene dolu dolu bir sezonu geride bırakacağız inşallah." dedi.


        Bu yıl 105 kilometrelik yolun bitümlü sıcak karışımı (BSK) ile kaplanacağını belirten Çakır, 43 kilometrelik yolun birinci, 90 kilometrelik yolun da ikinci kat asfalt çalışmasıyla yapılacağını aktardı.


        10 bin 500 metrekare parke taşı döşeneceğini de ifade eden Çakır, şunları kaydetti:


        "Bu çalışmalarımızı 40 araç ve 50 personele yürüteceğiz. Her yıl Muş'ta özellikle altyapı yatırımları ve kırsaldaki çalışmalarla şehir merkezindeki konforu köylere kadar ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Bu yıl hayata geçireceğimiz çalışmalarla birlikte özellikle Muş merkezde ulaşım anlamında ciddi bir rahatlama sağlanacak. Daha önce verdiğimiz söz doğrultusunda uzak ilçelerimizde de özellikle BSK çalışmalarında önemli artış olacak. Muş sadece merkezdeki 98 köyden değil, 369 köyden oluşuyor. Her vatandaşımızı, her köyümüzü ve her ilçemizi bu ailenin bir parçası olarak görüyoruz. Hepsinin eşit hizmet alma hakkı bulunduğuna inanıyoruz."

        Birçok noktada yol standartlarında ciddi iyileştirmelerin yapıldığını vurgulayan Çakır, "İnşallah bu hizmetleri adım adım ilimizin tamamına yayacağız. Yoğun bir çalışma sezonu bizleri bekliyor. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz, araç gereçlerimiz ve bütçemiz hazır. Yeni araçlarımızla filomuzu güçlendirdik. İnşallah güçlü, dinamik ve genç kadromuzla çalışmalarımızı hızlı ve seri şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

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