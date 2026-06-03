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        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Ayten Koçhan, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğluna seslenen Koçhan, "Yavrum, sensiz bayramımız kara geçti. Gittiğin günden beri bizi etkiliyorsun. Gel, beni, babanı düşün. Gelin devlete sığının, teslim olun. Yolunuz yol değil." dedi.

        Baba Halit Altun ise "14 yıldır bu acıyla yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Artık ölü gibiyiz. Dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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