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        Hakkari ve Muş'ta iki mezradaki 7 öğrenci karne heyecanı yaşadı

        Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Yukarı Aydınlık mezrasında 4, Muş'un Bulanık ilçesindeki Kılindor mezrasında ise 3 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Hakkari ve Muş'ta iki mezradaki 7 öğrenci karne heyecanı yaşadı

        Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Yukarı Aydınlık mezrasında 4, Muş'un Bulanık ilçesindeki Kılindor mezrasında ise 3 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Irak sınırında yer alan Derecik ilçesinin Samanlı köyü Yukarı Aydınlık mezrasındaki ilkokulda 3 yıldır görev yapan öğretmen Gülay Kaya, eğitim öğretim sezonunun son gününde öğrencileri için sürpriz hazırladı.

        Mezradaki 4 öğrencisinin başarısının artması için okul binasında yenilikler yapıp etkinlikler düzenleyen, mezrada okuma yazma bilmeyen velilere de gönüllü olarak ders anlatan Kaya, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla öğrencilerine karnelerini dağıttı.

        Hazırladığı hediyeleri ve kelebeklerle süslediği karneleri öğrencilerine teslim eden Kaya, birlikte yaş pasta kestiği çocukların mutluluğuna ortak oldu.

        Bulanık ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Kılindor mezrasında da ikinci sınıf öğrencileri Miraç Üzgün, Ali Osman Üzgün ve Muhammet Miran Arslan, eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladı.

        Minik öğrencilerine karnelerini veren sınıf öğretmeni Hüseyin Koşuncu, tatilde bol bol kitap okumaları ve eğlenmelerini istedi.

        Karnelerini alan öğrenciler, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmenin gururunu ve yaz tatiline girmenin sevincini bir arada yaşadı.

        - "Mutlu ve gururluyuz"

        Öğretmen Gülay Kaya, AA muhabirine, tüm Türkiye'de olduğu gibi Irak sınırındaki mezrada da karne heyecanı yaşadıklarını söyledi.

        Öğrencilerinden ayrı kalacağı için burukluk hissettiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

        "Pastamızı kestik, hediyelerimizi dağıttık ve karnelerimizi verdik. Bir yılı daha başarıyla tamamladık. Mutlu ve gururluyuz. Öğrencilerim için karne kılıfı yaptım, küçük hediyeler hazırladım. Onları mutlu edecek bazı oyuncaklar aldım. Yaz boyunca eğleneceklerini düşünüyorum. 4 öğrencim var. Hepsinin çok iyi yerlere gelmesini istiyorum. Çocuklarımızdan umutluyuz. Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

        Öğrencilerden Azra Yıldız ise "Bugün karne günü. Öğretmenimiz bizim için pasta hazırladı, hediye aldı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Tatile başlayacağız. Fotoğraf çektirdik, pasta yedik. Hediyelerimizi çok beğendik." dedi.

        - "Verimli bir eğitim öğretim yılı oldu"

        Öğretmen Hüseyin Koşuncu da Bulanık'a bağlı köylerdeki okullarda 12 yıldır ücretli öğretmenlik yaptığını ifade etti.

        Bu eğitim sezonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yazbaşı köyünün Kılindor mezrasına görevlendirildiğini belirten Koşuncu, şöyle konuştu:

        "Okula geldiğimde 3 öğrenci olduğunu görünce çok şaşırdım. Öğrenci sayısı az olduğu için onlarla daha yakından ilgilenme fırsatı buldum. Beraber bu yılı çok güzel geçirdik. Verimli bir eğitim öğretim yılı oldu. İnşallah seneye de burada olacağım ve eğitimimize devam edeceğiz. 3 öğrencim için her gün 48 kilometre yol gidip geldim. Bir yıl boyunca emek verdiğimiz çalışmaların sonuna geldik. Bugün karneleri dağıttık. Çok mutluyum, çocuklar da çok mutlu. İnşallah güzel bir yaz tatili geçirecekler."

        Öğrencilerden Ali Osman Üzgün de karnesini aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Okulda iki arkadaşım var. Zaten toplam üç kişiyiz. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Tatilde kitap okuyacağım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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