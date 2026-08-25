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        Jandarmanın "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterileri Malazgirt'te ilgiyle izlendi

        Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma helikopterlerinin gerçekleştirdiği "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterileri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Jandarmanın "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterileri Malazgirt'te ilgiyle izlendi

        Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma helikopterlerinin gerçekleştirdiği "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterileri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen etkinliklere Türkiye'nin farklı bölgelerinden vatandaşlar katıldı.

        Etkinlik alanı üzerinde uçuş gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin helikopterlerle yaptığı "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

        Gösterileri izleyen vatandaşlar, helikopterlerin havadaki hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

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        Gösteriyi hayranlıkla izlediğini belirten Filiz Gönül, "Jandarmanın Çelik Kanatlar gösterisini ve ardından Jandarmanın Üzüm Salkımı gösterisini izledik. Çok gurur vericiydi, çok heyecanlıydı. Çok beğendik, çok güzeldi her şey." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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