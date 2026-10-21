Kendisini okula kazandıran öğretmenlerinin yolundan gidiyor

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta öğretmenlerinin çabasıyla eğitime kazandırılan ve mezun olduğu okulda ücretli öğretmenlik yapan Zehra Süt, şimdi kendisi gibi okula ara veren öğrencileri eğitime kazandırmak için çaba gösteriyor.

Merkeze bağlı Yaygın beldesinde yaşayan 24 yaşındaki Zehra Süt, 2017'de Yaygın Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra bazı nedenlerle eğitimine bir yıl ara vermek zorunda kaldı.

Durumdan haberdar olan öğretmenlerinin kendisini ve ailesini ikna etmesi sonucu okula kazandırılan Süt, Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı.

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Bu yıl üniversite eğitimini tamamlayarak bir zamanlar öğrencisi olduğu lisede ücretli öğretmen olarak göreve başlayan Süt, şimdi gönüllü olarak "kendisi gibi eğitimden uzak kalan öğrencileri eğitime kazandırmak için" çaba sarf ediyor.

Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde oluşturulan ve Zehra Süt'ün de aralarında bulunduğu 6 kadın öğretmenin yer aldığı "Devamsızlığı Önleme, Müdahale ve Yönlendirme Komisyonu", bu eğitim öğretim yılında 11 öğrenciyi okula kazandırdı.

- "Öğretmenlerimin yolundan gitmek benim için çok kıymetli"

Ziyaret ettiği ailelere hikayesini anlatarak çocuklarını okula göndermeleri için ikna etmeye çalışan Zehra Süt, AA muhabirine, 2017'de ara verdiği eğitimine bir daha devam edemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

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Öğretmenlerinin kendisini okula kazandırmak için büyük bir çaba gösterdiğini belirten Süt, şöyle konuştu:

"Evimize kadar gelerek beni ve ailemi ikna ettiler. Onların bu çabası hayatımda bir dönüm noktası oldu. Yıllar önce sıralarında oturduğum okulda şimdi öğretmenlik yapmak benim için tarifsiz bir duygu. Bir zamanlar eğitimime devam edebilmem için benimle konuşan, bana imkan tanıyan ve beni yeniden okula kazandırmak için çaba gösteren öğretmenlerimin yolundan gitmek benim için çok kıymetli."

Öğretmenlerinin verdiği desteği hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Süt, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimin benim hayatımda oluşturduğu farkı şimdi ben de öğrencilerimin hayatında oluşturmak istiyorum. Bazen öğretmenin söylediği bir söz, gösterdiği ilgi veya attığı küçük bir adım bir öğrencinin bütün hayatını değiştirebiliyor. Ben de özellikle eğitim konusunda zorluk yaşayan, umudunu kaybeden veya çeşitli nedenlerle okuldan uzaklaşmayı düşünen öğrencilerime örnek olmak istiyorum. Onlara hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerektiğini anlatmak ve ellerinden tutulduğunda neleri başarabileceklerini göstermek istiyorum."

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Hikayesinin bir öğretmenin insan hayatını nasıl değiştirebileceğinin somut bir örneği olduğunu vurgulayan Süt, "Mezun olduğum okulda öğretmenlik yapmak hem büyük bir mutluluk hem de önemli bir sorumluluk. Bana zamanında inanıp destek olan öğretmenlerime minnettarım. Şimdi ben de onların bana yaptığı gibi öğrencilerime inanmak, onlara yol göstermek ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak istiyorum." diye konuştu.