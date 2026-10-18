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        Muş Devlet Hastanesinde kalp damarı tedavisinde yeni dönem

        Muş Devlet Hastanesinde, kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan damar içi görüntüleme (IVUS) ve fraksiyonel akım rezervi (FFR) yöntemi ilk kez uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Muş Devlet Hastanesinde kalp damarı tedavisinde yeni dönem

        Muş Devlet Hastanesinde, kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan damar içi görüntüleme (IVUS) ve fraksiyonel akım rezervi (FFR) yöntemi ilk kez uygulandı.

        Hastanede gerçekleştirilen uygulamayla, kalp damarlarındaki darlıkların daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve hastaların bu işlemler için başka illere sevk edilmesinin önlenmesi hedefleniyor.

        Hastane Başhekimi Opr. Dr. Batuhan Dereli, daha önce kentte uygulanmayan tıbbi işlemi hastaneye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu tür işlemlere ihtiyaç duyan hastaların artık başka illere gitmesine gerek kalmadığını belirten Dereli, şunları kaydetti:

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        "Bundan sonra da tüm branşlarda daha önce ilimizde gerçekleştirilmeyen özel tıbbi işlemleri hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Hastanemizde düzenli olarak anjiyografi işlemleri gerçekleştiriliyor ve aylık ortalama 200 anjiyo yapılıyor. IVUS yönteminin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığına ve Muş İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederim."

        Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Furkan Yetmiş ise yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçiren bir hastanın koroner damarının açıldığını, sonraki değerlendirmelerde kalbin en büyük damarlarından biri olan sol ana koroner arterde hastalık tespit edildiğini belirtti.

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        Hastanın durumuna göre bypass ameliyatının önerilebildiğini anlatan Yetmiş, "Bu tür hastalarda damar içi görüntüleme yöntemi çok önemli. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Murat Çap ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Işık'ın da katılımıyla işlemi başarıyla gerçekleştirdik. IVUS ve FFR yöntemleri, özellikle sol ana koroner arter hastalığı bulunan ve bypass ameliyatını kabul etmeyen hastaların değerlendirilmesinde önemli bir yere sahip. Bu yöntemler, kritik olup olmadığı net belirlenemeyen damar darlıklarının değerlendirilmesine ve doğru tedavi kararlarının alınmasına yardımcı oluyor." diye konuştu.

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        Doç. Dr. Çap da hastanenin daveti üzerine Muş'a gelerek girişimsel işlemlere eşlik ettiğini belirtti.

        Kentte IVUS yönteminin kullanılmaya başlanmasının önemli bir gelişme olduğunu anlatan Çap, "Hastaların bu tür işlemler için başka illere gitmek zorunda kalmadan kendi şehirlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri açısından önemli bir adım atıldı. Bu teknolojinin yaygın kullanımıyla hastaların ileri düzey sağlık hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşmalarına katkı sağlayacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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