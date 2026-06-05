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        Muş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Muş merkezli 6 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Muş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Muş merkezli 6 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde çalışma yürüttü.

        Soruşturma kapsamında Muş, Gaziantep, Kayseri, Adana, Düzce ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, dijital materyal ve SIM kart ele geçirildi.

        MASAK incelemelerinde, şüphelilerin elektronik eşya, tarım aletleri, bungalov kiralama, oto yedek parça ve otel rezervasyonu gibi alanlarda sahte ilanlar vererek haksız kazanç elde ettikleri ve para transferine aracılık yaptıkları belirlendi.

        Şüphelilere ait hesaplarda 226 milyon 698 bin 128 lira para hareketliliği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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