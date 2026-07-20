Muş Valisi Çakır, Muşspor'u ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, yeni sezonda Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Muşspor'u ziyaret etti.



Şehir stadyumunun yanındaki sentetik sahada ilk idmanını yapan takımın futbolcu ve teknik heyetiyle bir araya gelen Çakır, gazetecilere, içinde bulundukları spor yerleşkesinin kentte birçok branşın ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığını söyledi.



Muş Şehir Stadyumu'nda alttan ısıtma sistemi kurulum çalışmalarının sürdüğünü belirten Çakır, bu yatırımın uzun süredir ihtiyaç duyulan önemli bir eksikliği gidereceğini ifade etti.



Kentte kış mevsiminin sert geçtiğini anlatan Çakır, "Yoğun kar yağışı ve soğuk hava hem sporcularımızın çalışma koşullarını zorlaştırıyor hem de stat zeminine ciddi zarar veriyordu. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen alttan ısıtma sistemi, Muşspor'un en önemli ihtiyaçlarından biriydi. Kış aylarında zeminin sertleşmesi sadece rakip takımları değil, kendi futbolcularımızı da olumsuz etkiliyordu. Geçen sezon saha zemini 18'den fazla kez kar temizliğine ihtiyaç duydu. Bu şartlarda mücadele etmek gerçekten kolay değil." dedi.



Çalışmaların Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle dün itibarıyla başladığını belirten Çakır, şunları kaydetti:



"Muş önemli bir eksikliğini daha gidermiş olacak. Muşspor her zaman hedefini üst ligler olarak belirleyen bir takım. Özellikle Fatih başkanın yönetimiyle bunu sahaya da yansıttı. Geçen sezonu kaybedilmiş bir sezon olarak görmüyorum. Çok başarılı bir sezon geçirdik ancak talihsiz bir şekilde son anlarda yediğimiz golle hedefimize ulaşamadık. Bu sezon yeniden 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Muşspor'a ve ilimizdeki tüm spor branşlarına yönelik yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Hocamız istikrara büyük önem veriyor. Biz de kendisiyle yola devam etme kararı aldık. Yapılacak tüm transferlerde hocamızın görüşleri doğrultusunda hareket edildi. Eksik olduğumuz bölgelere ligin en iyi oyuncularını transfer ederek kadromuzu güçlendirdik."



Sezonu bugün itibarıyla başlattıklarını anlatan Çakır, "Taraftarlarımız, yönetimimiz ve bizler manevi desteğimizi göstermek için buradayız. Muşspor şehrimizin en önemli değerlerinden biri, hatta belki de en önemlisi. Futbolcularımız her türlü desteği hak ediyor. Taraftarlarımızı antrenmanlara ve maçlara davet ediyorum. Takımımızı hiçbir maçta yalnız bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

