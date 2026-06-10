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        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Alaattin Koçhan, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğlunun teslim olmasını isteyen Koçhan, "Oğlum Ersin, sesimi duyarsan gel. Orada kalmanın bir anlamı yok. Orada beklemen bizi çok üzüyor. Orada sizin için bir gelecek yok. Vadedilenlerin hepsi yalan." dedi.

        Naciye Sönmez Yıldız da 10 yıl önce dağa götürülen oğluna kavuşmayı istediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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