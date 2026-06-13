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        Muş'ta 2 firari hükümlü yakalandı

        Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Muş'ta 2 firari hükümlü yakalandı

        Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" ile "kasten yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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