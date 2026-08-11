Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta 20 bin çocuk ve gence yüzme öğretilecek

        Muş'ta 20 bin çocuk ve gence yüzme öğretilecek

        Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında açılan kurslarla 20 bin çocuk ve gence yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Muş'ta 20 bin çocuk ve gence yüzme öğretilecek

        Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında açılan kurslarla 20 bin çocuk ve gence yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

        Kentte sıcak hava nedeniyle kontrolsüz su kaynaklarına girilmesinin önüne geçilmesi amacıyla açılan yüzme kursları ilgi görüyor.

        Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki havuzlarda verilen eğitimlere katılan çocuk ve gençler, eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğreniyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, haftanın belirli günlerinde verdikleri ücretsiz eğitimlerle yaklaşık 8 bin çocuk ve gence ulaştıklarını söyledi.

        Proje kapsamında açtıkları kursların devam ettiğini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "İl genelinde 20 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle yaz aylarında yüzme bilmeyen çocuk ve gençlerin serinlemek amacıyla gölet, akarsu ve nehir gibi kontrolsüz alanlara girmesi tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Bu tür olayların önüne geçmek amacıyla çocuk ve gençlerin güvenli ortamlarda yüzme öğrenmesi çok önemli. Yüzmeyi öğrenmek isteyen herkesi havuzlarımıza bekliyoruz."

        Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara güvenli ve doğru yüzme tekniklerinin öğretildiğini belirten Kılıç, ailelerin çocuklarını kurslara yönlendirmesini istedi.

        Proje Koordinatörü Fırat Karakaya da haftanın 4 günü yüzme eğitimi verdiklerini ifade ederek, "İlk haftada çocuklar suyla tanışma ve alışma sürecinden geçiriliyor. Sonra yüzmeyi öğrenmelerini ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kurslarımız yaz döneminde hafta içi, okullar açıldıktan sonra da hafta sonları devam edecek. Zaman zaman talepleri karşılamakta zorlanıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Kursa katılan çocuklardan Beren Nisa Çetin de yüzmeyi öğrenerek yaz tatilini eğlenceli geçirdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta TÜGVA Yaz Okulu kapanış programı düzenlendi
        Bulanık'ta TÜGVA Yaz Okulu kapanış programı düzenlendi
        Muşspor, İsa Halidi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        Muşspor, İsa Halidi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        Muş'ta 17 futbol sahası büyüklüğünde Urartu kalesi keşfedildi
        Muş'ta 17 futbol sahası büyüklüğünde Urartu kalesi keşfedildi
        Muş'ta tarihi Murat Köprüsü'nde açık hava sineması keyfi
        Muş'ta tarihi Murat Köprüsü'nde açık hava sineması keyfi
        Muş'ta 8 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta 8 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı