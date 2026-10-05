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        Muş'ta 45. dönem pancar alım kampanyası başladı

        Muş Şeker Fabrikası'nda 45. dönem pancar alım kampanyası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Muş'ta 45. dönem pancar alım kampanyası başladı

        Muş Şeker Fabrikası'nda 45. dönem pancar alım kampanyası başladı.

        Fabrikanın pancar alım kantarı önünde düzenlenen törende kurban kesildi, dua edildi.

        Fabrikaya şeker pancarı getiren çiftçilere hediye dağıtılan törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, 1500'den fazla çiftçi tarafından 50 bin dönümü aşkın alana pancar ekimi yapıldığını söyledi.

        Fabrikada 2026-2027 kampanya döneminde 300 bin ton pancarın işlenmesini hedeflediklerini belirten Kızılkaya, "Bahar döneminde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle kampanyaya planlanandan biraz geç başladık. Kampanya döneminin verimli geçmesini bekliyoruz. Kampanya döneminde çiftçilere yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira pancar bedeli ödenmesini hedefliyoruz. Çiftçilere 100 milyon liranın üzerinde de nakliye bedeli ödenmesini öngörüyoruz." dedi.

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        Kızılkaya, işlenecek pancardan yaklaşık 42 bin ton şeker, 90 bin ton küspe ve 12 bin ton melas elde edilmesinin beklendiğini ifade ederek, "Pancar bedelleri, nakliye ödemeleri ile şeker, küspe ve melas satışlarının oluşturacağı ekonomik hareketlilikle Muş ekonomisine yaklaşık 3 milyar lira katkı sunulması hedefleniyor. Fabrikanın günlük pancar işleme kapasitesinin artırılması sayesinde kampanya süresinin yaklaşık 60 gün olması planlanıyor. Bu süre içinde üreticilerden alınan pancarın tamamının işlenmesi hedefleniyor. Kampanya döneminde 280'i daimi 550 kişi istihdam edildi." diye konuştu.

        Törene fabrika personeli ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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