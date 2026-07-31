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        Muş'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Muş'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Van'dan gelip Malazgirt üzerinden geçiş yapmak isteyen 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Göçmenlerin ve 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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