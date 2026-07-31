Muş'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda, Van'dan gelip Malazgirt üzerinden geçiş yapmak isteyen 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.



Göçmenlerin ve 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

