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        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'un Malazgirt ve Varto ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'un Malazgirt ve Varto ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Malazgirt ve Varto ilçelerinde şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, tabanca şarjörü ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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