Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta 60+ Tazelenme Üniversitesinde okuma yazma eğitimi

        Muş'ta 60+ Tazelenme Üniversitesinde okuma yazma eğitimi

        Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi kapsamında kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Muş'ta 60+ Tazelenme Üniversitesinde okuma yazma eğitimi

        Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi kapsamında kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu devam ediyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle İlahiyat Fakültesinde yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda yürütülen kursta, ileri yaştaki kadınlara okuma yazma eğitimi veriliyor.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, kursta yaptığı incelemede, 60+ Tazelenme Üniversitesi kapsamında uygulamalı eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

        Kurslarda harfleri tanıma, okuma, yazma ve temel dil becerilerine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Alican, yaşam boyu öğrenmenin yaşla sınırlı olmadığını dile getirdi.

        Katılımcıların okuma yazmayı öğrenmeye başladığını belirten Alican, talepler doğrultusunda gelecek dönemde 60+ Tazelenme Üniversitesi bünyesinde Kur'an-ı Kerim kursu açmayı planladıklarını kaydetti.

        Programın her dönem ilgi gördüğünü belirten Alican, bazı kursiyerlerin birden fazla dönem programa katıldığını, eğitimlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle üniversiteyle bağlarını güçlendirdiklerini dile getirdi.

        İlk kez okuma yazma kursuna katılan beş çocuk annesi Medine Çağlayan ise çocuklarını okuttuğunu ancak kendi dönemindeki koşullar nedeniyle eğitim alamadığını anlattı.

        Okuma yazma bilmediği için resmi işlemler sırasında zorluk yaşadığını anlatan Çağlayan, kurs sayesinde okuma yazmayı öğrenmeye başladığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası

        Benzer Haberler

        Muşspor sezonu açtı
        Muşspor sezonu açtı
        Muş Valisi Çakır, Muşspor'u ziyaret etti
        Muş Valisi Çakır, Muşspor'u ziyaret etti
        Muş'ta güvenlik ve huzur ortamı köylere dönüşleri artırdı
        Muş'ta güvenlik ve huzur ortamı köylere dönüşleri artırdı
        Muş'ta sağlık ekipleri erken teşhis için mobil araçlarla sahada
        Muş'ta sağlık ekipleri erken teşhis için mobil araçlarla sahada
        Muş'ta mobil mamografi aracıyla köy köy ücretsiz kanser taraması yapılıyor
        Muş'ta mobil mamografi aracıyla köy köy ücretsiz kanser taraması yapılıyor
        Çaya düşerek kaybolan küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
        Çaya düşerek kaybolan küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı