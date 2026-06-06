Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta 749 sikke ele geçirildi

        Muş'ta 749 sikke ele geçirildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde 749 bronz sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 21:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta 749 sikke ele geçirildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde 749 bronz sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, tarihi eser niteliğinde sikke bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 749 bronz sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor
        CANLI | Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!

        Benzer Haberler

        Muş'ta 749 adet tarihi sikke ele geçirildi
        Muş'ta 749 adet tarihi sikke ele geçirildi
        Muş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Muş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Muş'ta 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Muş'ta 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Muş'ta kaçak kazı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
        Muş'ta kaçak kazı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
        Muş'ta 499 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Muş'ta 499 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Muş'ta "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı
        Muş'ta "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı