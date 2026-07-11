Muş'ta 85 sikke ve bir yüzük ele geçirildi

Muş'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 sikke ve bir yüzük ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda tespit edilen bir araçta yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 85 sikke ve bir yüzük ele geçirildi.



Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

