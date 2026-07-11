Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta 85 sikke ve bir yüzük ele geçirildi

        Muş'ta 85 sikke ve bir yüzük ele geçirildi

        Muş'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 sikke ve bir yüzük ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Muş'ta 85 sikke ve bir yüzük ele geçirildi

        Muş'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 sikke ve bir yüzük ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda tespit edilen bir araçta yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 85 sikke ve bir yüzük ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!

        Benzer Haberler

        Murat Nehri'nde kaybolan 10 yaşındaki Berat için zamanla yarış sürüyor
        Murat Nehri'nde kaybolan 10 yaşındaki Berat için zamanla yarış sürüyor
        Muş'ta nehre düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Muş'ta nehre düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Hasköy'de kadınların el emeği, kooperatifle değer kazanıyor
        Hasköy'de kadınların el emeği, kooperatifle değer kazanıyor
        Muş'ta İl Özel İdaresi'ne ait araç takla attı: 1 yaralı
        Muş'ta İl Özel İdaresi'ne ait araç takla attı: 1 yaralı
        Muş'ta jandarmadan Alparslan-2 Barajı'nda denetim
        Muş'ta jandarmadan Alparslan-2 Barajı'nda denetim
        Muş'ta nehre düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
        Muş'ta nehre düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı