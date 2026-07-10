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        Muş'ta jandarmadan Alparslan-2 Barajı'nda denetim

        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi, Varto ilçesindeki Alparslan-2 Barajı'nda devriye faaliyeti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Muş'ta jandarmadan Alparslan-2 Barajı'nda denetim

        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi, Varto ilçesindeki Alparslan-2 Barajı'nda devriye faaliyeti yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, meydana gelebilecek boğulma olaylarının önlenmesi, su ürünleri kanunu kapsamında yasak dönemde gerçekleştirilebilecek kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi ile suç ve suçluların tespit edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

        Devriye sırasında baraj çevresi ve kıyı hattında kontroller yapan ekipler, vatandaşlara can güvenliği ve yasak avcılıkla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

        Açıklamada, jandarma ekiplerinin önleyici kolluk faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

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