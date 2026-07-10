Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Muş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Malazgirt-Muş kara yolunun Rüstemgedik beldesi yol ayrımında, Muzaffer Özdemir'in kullandığı 45 ABF 049 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 BDK 205 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Muzaffer Özdemir ile aynı araçta bulunan torunları Cihat, Muhammed Emin ve Ahmet Özdemir yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarılarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muzaffer Özdemir ile torunu Cihat Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Konya'nın zümrütü!
        Konya'nın zümrütü!
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"

        Benzer Haberler

        Muş'ta manda yetiştiricilerine süt sağım ve elektrikli yayık makinesi deste...
        Muş'ta manda yetiştiricilerine süt sağım ve elektrikli yayık makinesi deste...
        Bulanık'ta kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Bulanık'ta kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Muş'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Muş'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Muş'ta manda yetiştiricilerine modern ekipman desteği
        Muş'ta manda yetiştiricilerine modern ekipman desteği
        Muş'ta jandarmadan şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim
        Muş'ta jandarmadan şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim
        Alparslan-2 Barajı'nda güvenlik ve kaçak avcılık denetimi
        Alparslan-2 Barajı'nda güvenlik ve kaçak avcılık denetimi