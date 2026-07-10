Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta manda yetiştiricilerine modern ekipman desteği

        Muş'ta manda yetiştiricilerine modern ekipman desteği

        Muş'ta Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Manda Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere elektrikli yayık ve süt sağım makineleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Muş'ta manda yetiştiricilerine modern ekipman desteği

        Muş'ta Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Manda Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere elektrikli yayık ve süt sağım makineleri dağıtıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde 268 üreticiye süt sağım makinesi, 250 üreticiye ise elektrikli yayık makinesi teslim edildi.

        Yaklaşık 11 milyon lira bütçeli yatırımın yüzde 50'si DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılandı.

        Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve üreticileri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

        Manda yetiştiriciliğinin ilin en önemli hayvancılık faaliyetlerinden biri olduğunu belirten Çakır, "Muş'un en güçlü yanlarından biri büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, özellikle de manda yetiştiriciliğidir. Bugün dağıtımını yaptığımız yayık makineleri ve süt sağım cihazları bu alanda emek veren kardeşlerimize büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda bu alanda faaliyet göstermek isteyen üreticilerimiz için de moral ve motivasyon olacaktır." dedi.

        Muş'un sahip olduğu doğal zenginliklerin büyük bir avantaj sunduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Allah'ın bize bahşettiği uçsuz bucaksız ovalarımız, zengin su kaynaklarımız ve geniş meralarımız var. Bunun yanında hemşehrilerimizin nesilden nesile aktardığı hayvancılık tecrübesi bulunuyor. Bizler de devlet olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Valiliğimiz aracılığıyla bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Neredeyse her ay üreticilere yönelik yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızı sürekli yeni projelerle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz günlerde koyunculuk projemizin ilk etap dağıtımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 20 milyon lira değerindeki ikinci etabın teslimlerini de yaz bitmeden tamamlayacağız."

        Muş'un damızlık manda yetiştiriciliğinde örnek illerden biri haline geldiğini belirten Çakır, "Bölgemizde özellikle damızlık yavru üretimi konusunda çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Türkiye'de örnek gösterilen işletmelerimiz bulunuyor. Amacımız bu örnek işletmelerin sayısını artırmak ve manda varlığımızı daha da büyütmek. Muş, buna yetecek azme, iradeye ve imkana sahip. Birkaç yıl içerisinde Tarım İl Müdürümüzün 'manda yetiştiriciliğinde Türkiye'de bir numarayız' dediğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

        DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karyağdı ise Muş'un Doğu Anadolu'nun en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

        Manda yetiştiriciliğinin bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karyağdı, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak temel hedefimiz bölgemizin yerel potansiyelini harekete geçirmek, kırsalda üretimi güçlendirmek ve üreticimizin refah seviyesini yükseltmektir. Muş, sahip olduğu meraları, su kaynakları ve köklü hayvancılık kültürüyle bölgemizin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Özellikle manda yetiştiriciliği ve manda sütünden elde edilen ürünler Muş için çok önemli bir marka değeridir." şeklinde konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç de "Manda hastalıklara dayanıklı, düşük kaliteli yemleri verime dönüştürebilen ve yüksek katma değer sağlayan çok özel bir hayvan türüdür. Yeni destekleme modelimiz kapsamında doğan her malak için temel destek olarak 2 bin 800 lira ödeme yapıyoruz. Üreticimiz genç, kadın ya da aile işletmesi kapsamında yer alıyorsa ve suni tohumlama şartları da sağlanıyorsa bu destek malak başına 26 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu yıl manda yetiştiricilerimize yaklaşık 9 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Konya'nın zümrütü!
        Konya'nın zümrütü!
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"

        Benzer Haberler

        Muş'ta jandarmadan şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim
        Muş'ta jandarmadan şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim
        Alparslan-2 Barajı'nda güvenlik ve kaçak avcılık denetimi
        Alparslan-2 Barajı'nda güvenlik ve kaçak avcılık denetimi
        Muş'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Muş'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Bulanık'ta tayini çıkan personellere veda yemeği
        Bulanık'ta tayini çıkan personellere veda yemeği
        Muş'ta meyve bahçeleri "feromon tuzakları" ile korunuyor
        Muş'ta meyve bahçeleri "feromon tuzakları" ile korunuyor
        Bulanık'ta tayini çıkan güvenlik güçlerine veda yemeği
        Bulanık'ta tayini çıkan güvenlik güçlerine veda yemeği