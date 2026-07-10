Muş'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Giriş: 10.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
İmam-ı Şafii Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
Şehitler için duaların edildiği programda, katılımcılara lokum ikram edildi.
Programa, Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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