Varto'da aranan hükümlü yakalandı

Muş'un Varto ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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