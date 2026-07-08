Muş'ta polis ekipleri KADES uygulamasını anlattı

Muş'ta polis ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamında, ekipler, şehirlerarası otogarda vatandaşları dolandırıcılık hakkında bilgilendirdi, KADES uygulamasını anlattı.

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