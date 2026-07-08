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        Muş'ta polis ekipleri KADES uygulamasını anlattı

        Muş'ta polis ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Muş'ta polis ekipleri KADES uygulamasını anlattı

        Muş'ta polis ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

        Bu kapsamında, ekipler, şehirlerarası otogarda vatandaşları dolandırıcılık hakkında bilgilendirdi, KADES uygulamasını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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