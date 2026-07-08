Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'ta hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda "tasarlayarak öldürme" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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