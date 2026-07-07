Muş'ta aranan iki hükümlü yakalandı

Muş'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, Bulanık ilçesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile il merkezinde "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

