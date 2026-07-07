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        Muş'ta aranan iki hükümlü yakalandı

        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Muş'ta aranan iki hükümlü yakalandı

        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Bulanık ilçesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile il merkezinde "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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