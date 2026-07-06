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        Muş'ta "Adımlarla Keşfet" projesinin kapanış toplantısı düzenlendi

        Muş'ta Genç Adımlar Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen "Adımlarla Keşfet" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Muş'ta "Adımlarla Keşfet" projesinin kapanış toplantısı düzenlendi

        Muş'ta Genç Adımlar Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen "Adımlarla Keşfet" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

        Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Toplantıda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, uygulanan projenin bölge açısından önemli olduğunu söyledi.

        Projenin sonunda güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Birbirinden bakir, keşfedilmeyi ve tanınmayı bekleyen mükemmel rotalar var. Bunların bir kısmını birlikte gezdik, bir kısmını ise ben daha sonra tek başıma gördüm. Sizler zaten benden çok daha fazla rota keşfettiniz. Bunları kamuoyuyla paylaştığımızda Muşluların müthiş bir sempatisiyle karşılaştık. Şurada Mercimekkale var. Muşluların büyük çoğunluğu dibine kadar gelip burayı merak bile etmemiştir. Ben de ilk geldiğimde çok etkilenmiştim. Aslında bunların hepsi son derece ulaşılabilir yerler. İnsanlara böylesine muhteşem bir coğrafyada yaşadıklarını da göstermek gerekiyor. Sürekli burada yaşayan insanlar, sahip oldukları birçok değerin farkında olmayabiliyor."

        Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan ise derneği kurarken hedeflerinin yalnızca etkinlik düzenlemek olmadığını, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen sağlık ve hareketli yaşamı teşvik eden, yaşadığı şehri tanıyan, koruyan ve ona değer katan bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Doğa yürüyüşlerinin hareketli yaşama etkisinden bahseden Özcan, şöyle konuştu:

        "Her yürüyüşte paylaşılan bir fotoğraf, bir video ya da güzel bir anı, Muş'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Derneğimizin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerde önemli bir gerçeği fark ettik. Muş'un birbirinden değerli doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri yeterince bilinmiyordu. Hatta birçok katılımcımız, yıllardır Muş'ta yaşamasına rağmen ilk kez gördüğü yerlerle karşılaşıyordu."

        Özcan, kentte 20 yürüyüş rotası oluşturduklarını, bu rotaları Türkçe ve İngilizce yayınları ve dijital içeriklerle desteklerini anlattı.


        Toplantıya bazı kurum amirleri ve dernek üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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