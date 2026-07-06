Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muş'ta hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muş'ta hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda merkez ilçede, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin cezaevine teslim edildi.
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