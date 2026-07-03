Muş'ta Deniz Feneri Derneğince "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Deniz Feneri Derneğince, Muş'ta ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı.



İstasyon Caddesi Atatürk Parkı karşısında hizmete giren mağazanın açılışında Kur'an-ı Kerim okundu.



Açılışa katılan Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, yaptığı konuşmada, 30 yıllık geçmişi olan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti.



Muş'taki program sonrasında Tunceli ve Kars'ta da çalışma yapacaklarını ifade eden Yıldız, "Türkiye genelinde şube ve temsilciliklerimizin olmadığı bölgelerde geçici giyim mağazalarını açıyoruz. Bu mağazamız yaklaşık 20 gün burada hizmet verecek. Bu süre zarfında yaklaşık 3 bin ferdin giyim ihtiyacını karşılamış olacağız. Yine arkadaşlarımız gıda kartlarını dağıtacak." diye konuştu.





Açılış programına, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Gülbey Gümüştekin, Deniz Feneri Derneği Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ömer Sait Aksoy ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.











