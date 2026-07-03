Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

        Muş'ta 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

        Muş'ta, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Muş'ta 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

        Muş'ta, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce kentteki 27 çocuk sünnet ettirildi.

        Sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar, konvoy eşliğinde Muş Ulu Cami'ye götürülerek dua edildi.

        Daha sonra Murat Köprüsü'ne giden çocuklar ata binerek, eğlenceli zaman geçirdi.

        Katılımcılara yemek ikramının yapıldığı etkinlikte oyunlar oynayarak eğlenen çocuklara bisiklet ve hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Muş'tan dünyaya uzanan eğitim başarısı: İki uluslararası eTwinning projesi...
        Muş'tan dünyaya uzanan eğitim başarısı: İki uluslararası eTwinning projesi...
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş'ta temmuzda da ekiplerin kar mesaisi sürüyor
        Muş'ta temmuzda da ekiplerin kar mesaisi sürüyor
        Muş'ta 120 kişiye kovan, karavan ve arıcılık ekipmanı dağıtıldı
        Muş'ta 120 kişiye kovan, karavan ve arıcılık ekipmanı dağıtıldı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı