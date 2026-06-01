Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı

        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı

        Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı

        Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Muş-Bitlis kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 DY 506 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak oto galeri önünde park halinde bulunan 3 araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Bitlis’te dere faciası
        Bitlis’te dere faciası
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!

        Benzer Haberler

        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
        Muş'ta köy yollarında çalışmalar devam ediyor
        Muş'ta köy yollarında çalışmalar devam ediyor
        Muşlu genç madde bağımlılığından kurtuldu, evlenip mutlu bir hayat kurdu
        Muşlu genç madde bağımlılığından kurtuldu, evlenip mutlu bir hayat kurdu
        Hasköy'de çiftçilerin kışlık yem mesaisi sürüyor
        Hasköy'de çiftçilerin kışlık yem mesaisi sürüyor
        Muş'ta zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
        Muş'ta zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
        Hasköy'de iki otomobil çarpıştı: Yaralanan olmadı
        Hasköy'de iki otomobil çarpıştı: Yaralanan olmadı