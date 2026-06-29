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        Muşlu genç madde bağımlılığından kurtuldu, evlenip mutlu bir hayat kurdu

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta madde bağımlılığı nedeniyle 15 yıllık zorlu bir süreç yaşayan 34 yaşındaki G.Ş, tedaviyle bağımlılıktan kurtulduktan sonra evlenip aile kurarak hayatında yeni bir sayfa açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Muşlu genç madde bağımlılığından kurtuldu, evlenip mutlu bir hayat kurdu

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta madde bağımlılığı nedeniyle 15 yıllık zorlu bir süreç yaşayan 34 yaşındaki G.Ş, tedaviyle bağımlılıktan kurtulduktan sonra evlenip aile kurarak hayatında yeni bir sayfa açtı.

        Arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan G.Ş, uzun süre yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için tedavi olmaya karar verdi.

        Yakınlarının yönlendirmesiyle 2 yıl önce Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğine müracaat eden G.Ş, yapılan değerlendirmelerin ardından İstanbul'daki Liman Ayık Yaşam Derneğinin İlaçsız Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

        Rehabilitasyon merkezinde aldığı tedaviden sonra bağımlılıktan kurtulan G.Ş, hayatında yeni bir sayfa açarak evlendiği eşi ve çocuğuyla mutlu bir yuva kurdu.

        G.Ş, AA muhabirine, 15 yıllık bir madde bağımlılığı geçmişinin olduğunu söyledi.

        Madde kullandığında kendisini çok kötü hissettiğini anlatan G.Ş, şöyle konuştu:

        "Bazen cebimdeki son parayı götürüp uyuşturucuya veriyordum. Ondan sonra aileme danıştım. Ailemle Muş'taki derneğe geldik. Dernek uyuşturucuyu bırakmamıza vesile oldu. Ben başardıysam isteyen herkesin başarabileceğine inanıyorum. 15 yıl içinde her şeyimi kaybetmiştim. Şu an işimdeyim, ailemle çok huzurluyum. Maddeyi bıraktıktan sonra evlendim, yuvamı kurdum. Şu an bir kızım var ve mutluyum. Bağımlıyken kendimi iyi hissetmiyordum. Madde bulamadığımda çok sinirleniyordum ve çevreme zarar veriyordum. Sinir krizi geçiriyordum."

        - "Şimdi çok güzel bir hayatımız var"

        Muş'taki dernek sayesinde hayatının değiştiğini belirten G.Ş, "İstanbul'daki tedavi bittikten sonra memlekete geldim. 6 ay geçtikten sonra evlendim ve çok mutluyum. Şimdi derneğe gelerek kitap okuyorum ve arkadaşlarla tenis oynuyorum. Bir arada güzel zaman geçiriyoruz. Dernek ikinci evimiz oldu. Çok güzel arkadaşlarımız var. Uyuşturucuya arkadaş çevresinde başladım. Ne geldiyse başımıza arkadaş yüzünden geldi. İçerken çok kötü bir hayatım vardı, toplum içine giremiyordum." ifadelerini kullandı.

        G.Ş, "Uyuşturucu kullandığımda sürekli barakalarda, yıkık evlerde ve dere kenarlarındaydık. Şimdi çok güzel bir hayatımız var. Uyuşturucu kullandığımda bedenimin eridiğini fark ediyordum. Amcam da daha önce Muş'taki derneğe gelerek aynı tedaviyi gördü. Kendisi de artık kullanmıyor. Amcamın aracılığıyla buraya gelerek uyuşturucuyu bırakabildim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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