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        Muş'ta kadınlar çocuklarını eşlerine bırakarak halı sahada buluştu

        Muş'ta çeşitli meslek ve yaş gruplarından kadınlar, çocuklarını eşlerine bırakarak halı sahada futbol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Muş'ta kadınlar çocuklarını eşlerine bırakarak halı sahada buluştu

        Muş'ta çeşitli meslek ve yaş gruplarından kadınlar, çocuklarını eşlerine bırakarak halı sahada futbol oynadı.

        Ev hanımı, sosyolog, öğretmen ve işletmeci olan kadınlar, ev ve iş stresini atmak amacıyla bir araya geldi.


        Halı sahada birlikte ilk kez futbol oynayan kadınlar, gönüllerince eğlendi.

        Sosyolog Leyla Erdoğan, AA muhabirine, rekabet amaçlı maç yapmadıklarını ve keyifli vakit geçirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Beşer kişilik iki takım oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Bugün kadın arkadaşlarımızla bir araya gelerek sahaya indik. Genelde bütün kadınlarımız, hep ev hanımı olarak nitelendirilir ya da 'Kadınlar sahaya inemez' gibi bir düşünce oluşur. Bugün birbirini tanımayan arkadaşlarla beraber sahaya indik. Burada amacımız cesaret, kadın gücü ve dayanışma yani skor amaçlı burada değiliz." dedi.

        Kadınlarla daha önce dağ yürüyüşü ve binicilik aktiviteleri de yaptıklarını anlatan Erdoğan "Muş'ta ilk defa böyle bir aktivite gerçekleştirdik ve çok güzel dönüşler oldu. İlk maçımızı başarıyla tamamladık. İkincisi için de hazırlıklarımızı yapacağız. Kadınlar da artık sahada olacak." diye konuştu.

        - "Kadının gücünü sahada gösterdik"

        Ev hanımı Seda Uygun Açıkgöz de arkadaşlarıyla çok güzel bir maç organize ettiklerini belirterek, "Kadının gücünü sahada gösterdik. Kadınlar, her alanda iyi olduğu gibi futbol sahasında da iyi olacak. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

        Muhasebeci Betül Yılmaz da kadınların rekabetten daha çok dayanışma, güçlenme ve birlikte üretme ruhuyla bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

        Yılmaz, "Kadınlar, her alanda olduğu için gurur ve onur duyuyoruz. Bir maçtan öte, kadınların sosyal yaşamda, sporda ve kamusal alanda daha çok görünür olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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