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        Muş'ta besiciler sıcaktan bunalan mandaları Karasu Nehri'nde serinletiyor

        Muş'un Hasköy ilçesinde besiciler, sıcaktan bunalan mandaları Karasu Nehri'nde serinletiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Muş'ta besiciler sıcaktan bunalan mandaları Karasu Nehri'nde serinletiyor

        Muş'un Hasköy ilçesinde besiciler, sıcaktan bunalan mandaları Karasu Nehri'nde serinletiyor.

        Karakütük ve Umurca köyünde besicilik yapanlar, mandaları nehir kıyısındaki bölgelerde otlatıyor.

        Gün boyu bölgede beslenen hayvanlarını sıcaklığın arttığı saatlerde serinlemeleri için Karasu Nehri'ne götüren besiciler, bir süre suda kaldıktan sonra çıkardıkları hayvanları tekrar otlatıp köye dönüyor.

        Besici İmdat Karadeniz, AA muhabirine, hayvanların yüksek sıcaklıklara karşı hassas olduğunu, gördükleri her gölete ve nehre serinlemek için girdiklerini söyledi.

        Karasu Nehri'nin bölgedeki hayvancılık faaliyetleri için önemli olduğunu ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu:

        "Mandaların sulak alanlarda yetiştirilmesi gerekiyor. Eğer mandayı susuz bir bölgede yetiştirmeye çalışırsanız ondan beklediğiniz verimi alamazsınız. Manda siyah bir hayvan olduğu için sıcağı çabuk çeker, bu nedenle hava çok sıcak olduğunda suya girip serinlemesi şarttır. Yeterince serinleyemezse sütünün, peynirinin ve özellikle yağının kalitesinden faydalanmak mümkün olmaz. Şu an havalar oldukça sıcak ve mandalar bu kavurucu sıcaklara dayanamıyor."

        Köyde çobanlık yapan Yusuf Kılıçaslan ise "Mandaların sıcaklardan korunması için çaba gösteriyoruz. Temmuza gireceğimiz için havalar daha da sıcak olmaya başladı. Mandalar günde 4-5 saat serinlemek için suya giriyor. Serinledikleri zaman süt verimleri artıyor." ifadelerini kullandı.

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