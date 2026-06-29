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        Muş'ta köy yollarında çalışmalar devam ediyor

        Muş'ta İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarında başlatılan sathi kaplama ve sıcak asfalt serme işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Muş'ta köy yollarında çalışmalar devam ediyor

        Muş'ta İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarında başlatılan sathi kaplama ve sıcak asfalt serme işlemleri devam ediyor.

        Kentin kırsal bölgelerindeki yerleşim yerlerinin ulaşım ağının daha konforlu hale getirilmesi için çalışma yürütülüyor.

        Ekipler, bu çerçevede Varto ilçesine bağlı Karameşe köyü Yıldız mezrası yolunda sathi kaplama çalışması başlattı.

        Çalışmanın yapıldığı bölgede incelemelerde bulanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, 2026 yılı yol yapım programı çalışmaların devam ettiğini söyledi.


        Daha önce sathi kaplama yapılan yolların üst tabakasının tamamlanmasıyla, yol kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirten Yentür, şunları kaydetti:

        "Yapılan çalışmalarla vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı, özellikle yaşlılar, hastalar ve çocuklar için güvenliği artırmayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz yılın her döneminde yol çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını iyileştirmek için bir yıl önce yaptığımız birinci kat sathi kaplamaların üzerine ikinci kat sathi kaplamayı seriyoruz. Bütün ekiplerimizle sahadayız."

        Köy sakinlerinin de yolların asfaltlanması konusunda taleplerinin olduğunu aktaran Yentür, bu talepleri dikkate alarak çalışmaları hızlandırdıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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