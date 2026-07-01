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        Muş'ta temmuzda da ekiplerin kar mesaisi sürüyor

        İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta kış boyunca kapalı olan yayla ve mezra yolları, hayvancılık faaliyetleri yürütenlerin bölgeye daha rahat ulaşabilmeleri için açılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Muş'ta temmuzda da ekiplerin kar mesaisi sürüyor

        İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta kış boyunca kapalı olan yayla ve mezra yolları, hayvancılık faaliyetleri yürütenlerin bölgeye daha rahat ulaşabilmeleri için açılıyor.

        Son yılların en çok kar yağışının gerçekleştiği Muş'ta sıcak hava etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kışı aratmayan manzaralar yaşanıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kış boyunca kapalı olan yayla ve mezra yollarını açmak için kentteki 12 noktada karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Besici ve göçerlerin gidecekleri bölgelere ulaşımını sağlamaya çalışan ekipler, iş makineleriyle yollardaki kar kütlelerini temizliyor.

        2 bin 721 rakımlı Zoveser Dağı'nın yamacındaki yolda çalışma yürüten ekipler, kısa sürede tüm yaylaların yolunu açmayı hedefliyor.

        - "İlimizde de şu anda iki mevsimi bir arada yaşıyoruz"

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, sorumluluk alanlarında 368 köy ve 217 mezra ile kilometrelerce yol ağının bulunduğunu söyledi.

        Muş'un tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirten Yentür, "Şehir merkezimiz 1350 metre rakımdadır. Yayla ve mezralarımızın bulunduğu alanlar ise 2 bin 700 rakıma kadar çıkıyor. Merkez ve köylerimizde, kışın bozulan yolların bakım ve onarımı için sıcak asfalt, sathi kaplama ve stabilize yol çalışmaları yapıyoruz. Yüksek rakımdaki yayla ve mezra yollarında da tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak amacıyla çaba sarf ediyoruz. Özellikle Kurtik Dağı, Şerefettin Yaylaları, Malazgirt ve Bulanık ilçelerinin yaylalarında hayvancılığın gelişmesi, vatandaşlarımızın işlerini daha rahat yapabilmeleri adına yolları açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Ekiplerin 12 noktada iş makineleriyle çalışma yürüttüğünü dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

        "Temmuz ayına girmemize rağmen yüksek kesimlerde halen karla mücadele ediyoruz. Aşağı kesimlerde sıcak asfalt çalışmaları yürütürken, yukarı kesimlerde ise karla mücadele ediyoruz. Coğrafyamız böyle. İlimizde de şu anda iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın kolaylıkla yaylalara çıkabilmesi, hayvanlarının gidiş gelişini sağlayabilmesi için bu hizmete ihtiyaç var. Hayvanların yaylalara çıkması, peynirin ve sütün daha sağlıklı şekilde taşınabilmesi de bu açıdan önemlidir. Kırsal nüfusu yoğun bir ilde yaşıyoruz. Bunun daha da artması için devlet olarak bu tedbirleri almak zorundayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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