Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.



Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.



Eyleme katılan Ayten Koçhan, yıllardır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.



Oğlundan geri dönmesini isteyen Koçhan, "Oğlum, neredesin? Bu süreç başladı. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil, İsrail ile Amerika'nın davası. Sizi kandırıyorlar. Yeter, anneler, babalar ağladı. Sen gelene kadar burada eylemime devam edeceğim." diye konuştu.



Naciye Sönmez Yıldız ise "Osman, 11 yıldır seni bekliyorum. 100 sene de olsa yine beklerim. Ben seni unutmuyorum, sen de beni unutma. Gel teslim ol." dedi.

