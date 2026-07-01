Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Ayten Koçhan, yıllardır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

        Oğlundan geri dönmesini isteyen Koçhan, "Oğlum, neredesin? Bu süreç başladı. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil, İsrail ile Amerika'nın davası. Sizi kandırıyorlar. Yeter, anneler, babalar ağladı. Sen gelene kadar burada eylemime devam edeceğim." diye konuştu.

        Naciye Sönmez Yıldız ise "Osman, 11 yıldır seni bekliyorum. 100 sene de olsa yine beklerim. Ben seni unutmuyorum, sen de beni unutma. Gel teslim ol." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Muş'ta temmuzda da ekiplerin kar mesaisi sürüyor
        Muş'ta temmuzda da ekiplerin kar mesaisi sürüyor
        Muş'ta 120 kişiye kovan, karavan ve arıcılık ekipmanı dağıtıldı
        Muş'ta 120 kişiye kovan, karavan ve arıcılık ekipmanı dağıtıldı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
        Muş'ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
        Muş'ta köy yollarında çalışmalar devam ediyor
        Muş'ta köy yollarında çalışmalar devam ediyor
        Muşlu genç madde bağımlılığından kurtuldu, evlenip mutlu bir hayat kurdu
        Muşlu genç madde bağımlılığından kurtuldu, evlenip mutlu bir hayat kurdu