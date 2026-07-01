Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.
Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.
Eyleme katılan Ayten Koçhan, yıllardır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.
Oğlundan geri dönmesini isteyen Koçhan, "Oğlum, neredesin? Bu süreç başladı. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil, İsrail ile Amerika'nın davası. Sizi kandırıyorlar. Yeter, anneler, babalar ağladı. Sen gelene kadar burada eylemime devam edeceğim." diye konuştu.
Naciye Sönmez Yıldız ise "Osman, 11 yıldır seni bekliyorum. 100 sene de olsa yine beklerim. Ben seni unutmuyorum, sen de beni unutma. Gel teslim ol." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.