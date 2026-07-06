Muş'ta traktör sürücüleri bilgilendirildi

Muş'un Varto ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı dönemde meydana gelebilecek traktör kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Varto-Karlıova kara yolunda kullanılan tarım araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme yapıldı.



Etkinlikte sürücülere reflektör ve flaşör kullanımı, römorklara aşırı yük yüklenmemesi, birden fazla römork takılmaması, yük üzerinde yolcu taşınmaması ve yükün kasa seviyesini aşmayacak şekilde yerleştirilmesi konularında bilgi verildi.

