Muş'ta 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda ilçede "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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