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        Muş'ta 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Muş'ta 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda ilçede "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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