Yer yer kar örtüsünün bulunduğu Kurtik Dağı binlerce küçükbaş hayvanı ağırlıyor

SABRİ YILDIRIM - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerde hayvancılık yapan göçerler, yaz döneminde binlerce hayvanla Muş'ta yer yer kar bulunan Kurtik Dağı yaylalarında konaklıyor.



Yazın kavurucu sıcakların etkili olduğu Batman, Mardin ve Siirt gibi illerdeki göçerler, ilkbaharda Muş'un 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı eteklerindeki yaylalara çadırlarını kuruyor.



Yüksek rakımlı, zengin bitki örtüsüne ve su kaynaklarına sahip yaylalarda yaz boyunca konaklayan göçerler, hayvanlardan elde ettikleri sütle yaptıkları yoğurt, tereyağı ve peyniri satarak kış hazırlığı yapıyor.



Kışın yağan karın hala kısmen bulunduğu serin yaylada doğayla iç içe vakit geçiren göçerler, hayvanlarının bakımını yapıyor. Sonbaharda havaların soğumaya başlamasıyla ise memleketlerine dönmek için günlerce sürecek yolculuğa çıkıyorlar.



"Bu yıl kar çok fazla yağdığı için geç eridi"



Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen göçerlerden Davut Geçit, AA muhabirine, yaz ortasında sürüdeki hayvanları kar örtüsü üzerinde bir süre bekleterek serinlemelerini sağladıklarını söyledi.



Bu yöntemle hayvanların sıcak havadan daha az etkilendiğini belirten Geçit, şunları kaydetti:



"Hayvanlarımızı otlatırken bir süre karın üzerinde bekletiyoruz. Temmuz ayında olmamıza rağmen yaylada hala büyük kar kütleleri var. Bu yıl kar çok fazla yağdığı için geç eridi. Kar örtüsü üzerinde serinleyen koyunların otlama isteği artıyor. Daha fazla ot tükettikleri için süt verimleri yükseliyor. Hayvanlarımızı günde iki kez sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütten peynir üretip satıyoruz."



Hayvanları günde iki kez karın bulunduğu alana getirdiklerini ifade eden besici İbrahim Geçit ise "Bu yıl karın bol olması sayesinde hayvanlar daha rahat besleniyor. Hayvanlar daha çok ot yediği için süt verimleri artıyor. Serin hava ve temiz su sayesinde hayvanlar daha sağlıklı oluyor, sıcak havanın neden olduğu hastalıklar daha az görülüyor. Karın üzerinde hayvanları otlatmak hem hayvanlar hem de bizim için oldukça verimli oluyor." diye konuştu.

