Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Yer yer kar örtüsünün bulunduğu Kurtik Dağı binlerce küçükbaş hayvanı ağırlıyor

        Yer yer kar örtüsünün bulunduğu Kurtik Dağı binlerce küçükbaş hayvanı ağırlıyor

        SABRİ YILDIRIM - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerde hayvancılık yapan göçerler, yaz döneminde binlerce hayvanla Muş'ta yer yer kar bulunan Kurtik Dağı yaylalarında konaklıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Yer yer kar örtüsünün bulunduğu Kurtik Dağı binlerce küçükbaş hayvanı ağırlıyor

        SABRİ YILDIRIM - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerde hayvancılık yapan göçerler, yaz döneminde binlerce hayvanla Muş'ta yer yer kar bulunan Kurtik Dağı yaylalarında konaklıyor.

        Yazın kavurucu sıcakların etkili olduğu Batman, Mardin ve Siirt gibi illerdeki göçerler, ilkbaharda Muş'un 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı eteklerindeki yaylalara çadırlarını kuruyor.

        Yüksek rakımlı, zengin bitki örtüsüne ve su kaynaklarına sahip yaylalarda yaz boyunca konaklayan göçerler, hayvanlardan elde ettikleri sütle yaptıkları yoğurt, tereyağı ve peyniri satarak kış hazırlığı yapıyor.

        Kışın yağan karın hala kısmen bulunduğu serin yaylada doğayla iç içe vakit geçiren göçerler, hayvanlarının bakımını yapıyor. Sonbaharda havaların soğumaya başlamasıyla ise memleketlerine dönmek için günlerce sürecek yolculuğa çıkıyorlar.

        "Bu yıl kar çok fazla yağdığı için geç eridi"

        Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen göçerlerden Davut Geçit, AA muhabirine, yaz ortasında sürüdeki hayvanları kar örtüsü üzerinde bir süre bekleterek serinlemelerini sağladıklarını söyledi.

        Bu yöntemle hayvanların sıcak havadan daha az etkilendiğini belirten Geçit, şunları kaydetti:

        "Hayvanlarımızı otlatırken bir süre karın üzerinde bekletiyoruz. Temmuz ayında olmamıza rağmen yaylada hala büyük kar kütleleri var. Bu yıl kar çok fazla yağdığı için geç eridi. Kar örtüsü üzerinde serinleyen koyunların otlama isteği artıyor. Daha fazla ot tükettikleri için süt verimleri yükseliyor. Hayvanlarımızı günde iki kez sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütten peynir üretip satıyoruz."

        Hayvanları günde iki kez karın bulunduğu alana getirdiklerini ifade eden besici İbrahim Geçit ise "Bu yıl karın bol olması sayesinde hayvanlar daha rahat besleniyor. Hayvanlar daha çok ot yediği için süt verimleri artıyor. Serin hava ve temiz su sayesinde hayvanlar daha sağlıklı oluyor, sıcak havanın neden olduğu hastalıklar daha az görülüyor. Karın üzerinde hayvanları otlatmak hem hayvanlar hem de bizim için oldukça verimli oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu

        Benzer Haberler

        Muşlu besicilerin zorlu kış mesaisi başladı: Gelişen teknolojiyle saatler i...
        Muşlu besicilerin zorlu kış mesaisi başladı: Gelişen teknolojiyle saatler i...
        Muş'ta 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta polis ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Muş'ta polis ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
        Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü