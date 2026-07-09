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        Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Muş-Erzurum kara yolunda çalışma yürüten ekipler, motosiklet kullanıcılarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Sürücü belgesi ve araç evrakı kontrolü yapan ekiplerin, denetimlerine belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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