Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Muş-Erzurum kara yolunda çalışma yürüten ekipler, motosiklet kullanıcılarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Sürücü belgesi ve araç evrakı kontrolü yapan ekiplerin, denetimlerine belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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