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        Bulanık'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Bulanık'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki Malazgirt Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ümit Nakış'ın kullandığı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Ümit Nakış ve 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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