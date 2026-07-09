Bulanık'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki Malazgirt Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ümit Nakış'ın kullandığı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ümit Nakış ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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