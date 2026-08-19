Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Teslim olması için oğluna seslenen Koçhan, "Oralarda beklemenin anlamı yok. Bu yasalardan başka sizi kurtaracak bir şey yok. Orada bekleyip birilerine hizmet etmenin bir anlamı yoktur. Biz de yıllardır sizin yolunuzu bekliyoruz. Artık dönün gelin." diye konuştu.

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Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Osman, yıllardır seni bekliyoruz. Gelin devlete teslim olun. Bu fırsat sizin elinize geçmiş. Kaçırmayın. Herkes çocuklarını bekliyor. Biz seni çok özledik." dedi.