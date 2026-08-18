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        Muş'ta aralarında husumet bulunan aile fertleri barıştırıldı

        Muş'un Kızılağaç beldesinde Kılıç ailesinin fertleri arasında iki yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet barışla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Muş'ta aralarında husumet bulunan aile fertleri barıştırıldı

        Muş'un Kızılağaç beldesinde Kılıç ailesinin fertleri arasında iki yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet barışla sona erdi.

        Kızılağaç Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan Muş Vali Yardımcısı Onur Bektaş, toplumda huzur ve barışın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

        Anlaşmazlıkların insanların araya girmesiyle çözülebileceğini belirten Bektaş, "İslam, barış dinidir. Barış içinde yaşamak ve Allah'ın buyurduğu gibi doğru olmak gerekir. Toplumda çeşitli anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda barışın sağlanması önemli." dedi.

        Kızılağaç Belediye Başkanı Mehmet Şirin Yılmaz da barışın sağlanması için yaklaşık iki yıldır çaba gösterildiğini belirterek, tarafların sabır ve merhametinin sürecin tamamlanmasında belirleyici olduğunu söyledi.

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        Törenin ardından Kılıç ailesinin fertleri, kucaklaşarak barıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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