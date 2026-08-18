Muş'ta aralarında husumet bulunan aile fertleri barıştırıldı

Muş'un Kızılağaç beldesinde Kılıç ailesinin fertleri arasında iki yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet barışla sona erdi.

Kızılağaç Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan Muş Vali Yardımcısı Onur Bektaş, toplumda huzur ve barışın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Anlaşmazlıkların insanların araya girmesiyle çözülebileceğini belirten Bektaş, "İslam, barış dinidir. Barış içinde yaşamak ve Allah'ın buyurduğu gibi doğru olmak gerekir. Toplumda çeşitli anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda barışın sağlanması önemli." dedi.

Kızılağaç Belediye Başkanı Mehmet Şirin Yılmaz da barışın sağlanması için yaklaşık iki yıldır çaba gösterildiğini belirterek, tarafların sabır ve merhametinin sürecin tamamlanmasında belirleyici olduğunu söyledi.

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Törenin ardından Kılıç ailesinin fertleri, kucaklaşarak barıştı.