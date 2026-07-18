Muş'ta akarsuya düşen 6 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Muş'un Bulanık ilçesinde dün akarsuya düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun bulunması için yaklaşık 80 personelin katılımıyla çalışma yürütülüyor.



Yazbaşı köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle akarsuya düşerek akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.



Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışmalar, Erzurum AFAD, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma görevlileri, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve ilgili kurumlardan yaklaşık 80 kişinin katılımıyla yapılıyor.



2 dron ve 2 rafting botunun da kullanıldığı arama çalışmalarında, ekipler akarsu ve çevresini titizlikle kontrol ediyor.



- Olay



Dün, Bulanık ilçesinin Yazbaşı köyü yakınlarında bir ailenin 8 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle akarsuya düşmüştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan 8 yaşındaki kız çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Akıntıya kapılarak gözden kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğun bulunması için çalışma başlatılmıştı.







