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        Muş'ta bir yılda 4 bin sahipsiz köpek hayvan barınağında koruma altına alındı

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta geçen yıl haziran ayında kurulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nda yaklaşık 4 bin sahipsiz köpek koruma altına alındı, bunlardan 2 bin 600'ünün kısırlaştırma işlemi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Muş'ta bir yılda 4 bin sahipsiz köpek hayvan barınağında koruma altına alındı

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta geçen yıl haziran ayında kurulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nda yaklaşık 4 bin sahipsiz köpek koruma altına alındı, bunlardan 2 bin 600'ünün kısırlaştırma işlemi yapıldı.

        Muş Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Muratgören köyünde 50 dönümlük alana kurulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nı sahipsiz köpeklerin yuvası oldu.

        Ameliyathane, mama üretim tesisi, köpeklerin yaş ve türlerine göre barındırıldıkları 11 bölüm, gözlem odası, idari kısım ve veteriner odasının bulunduğu barınak ve doğal yaşam alanında aralarında veterinerlerin de bulunduğu 13 personel görevlendirildi.

        Sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla geçen yıldan bu yana yaklaşık 4 bin köpek toplanarak doğal yaşam alanına götürüldü, bunlardan 2 bin 600'ünün kısırlaştırma işlemi yapıldı.

        Barınakta koruma altında tutulan, beslenmeleri, bakımları ve tedavileri yapılan köpeklerin, talep durumuna göre sahiplendirilme işlemleri de yapılıyor.

        Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, Muş Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği bünyesinde geçen yıl haziran ayında sahipsiz hayvanlar için Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın inşa edildiğini söyledi.

        İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki köy ve beldelerde haziran ayından bu yana sahipsiz hayvanları toplamaya başladıklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Tabii bu süreci, Muş ve ilçe belediyelerimizle ortaklaşa yürütüyoruz. Sahipsiz hayvanlar toplanıyor ve Muratgören köyü yakınlarındaki doğal yaşam alanında bakımları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin hayvanın toplamasını gerçekleştirdik. Topladığımız hayvanlardan şu ana kadar 2 bin 600 tanesinin kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşımızın ihbarları üzerine harekete geçiyoruz. Onun dışında bizim de bir çalışma ve toplama programımız var. İlimizin köylerinin tamamını belli bir program dahilinde taradık. Bir yılın sonunda hedeflediğimiz sayının da üstüne çıkararak toplama faaliyetlerimizi an itibarıyla bitirmiş olduk."

        Şikayet ve ihbar konusunda halen taleplerin geldiğini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu konuda münferit bu tür müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz. Sahipsiz hayvanlarımızı alıp onların öncelikle sağlık muayenelerini yapıyoruz ve kısırlaştırıp doğal yaşam alanında bakımlarını gerçekleştiriyoruz. İlk etapta 3 bin civarında sahipsiz olduğunu düşündüğümüz hayvan varlığı vardı. Hem toplama sürecinin yaklaşık bir yıla yayılması hem de dışarıdan gelen hayvanların etkisiyle yaklaşık 4 bin sokak hayvanını topladık. Hizmet alımı yaptığımız 13 personel doğal yaşam alanında bu hayvanlarımızın bakımlarını, veterinerlik hizmetlerini ve beslemesini yapıyor. Bu alanlarda hayvanlarımızın yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunması noktasında da her türlü tedbir alındı."

        - "Hayvanların yiyeceğini kendimiz üretiyoruz"

        Hayvanları için doğal yaşam alanında mama üretim tesisinin de bulunduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Günlük bir tona yakın kapasitesi olan mama üretme tesisimiz var. İlimizdeki yurtlardan, askeri birimlerden, özel sektörden, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlardan her gün ekmek ve yemekleri alıp mama üretme atölyelerimizde işliyoruz. Hayvanların yiyeceğini kendimiz üretiyoruz. Bu anlamda bir tasarruf da sağlıyoruz. Veterinerler düzenli olarak hayvanların kontrolleri yapıyor. Her türlü imkanları sağlayarak hayatlarına orada kontrollü bir şekilde devam etmelerini sağlıyoruz."

        Sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısında ciddi bir azalmanın meydana geldiğini vurgulayan Çakır, "Özellikle kırsal bölgelerden gelen şikayetler de önemli ölçüde azaldı. Kış mevsiminin şartları gereği bazı alanlarda az da olsa toplulaşma görülüyor. Gelen ihbar ve şikayetler üzerine ekiplerimiz bu alanlara anında müdahale ederek hayvanları bulundukları bölgelerden alıp bakım ve kontrollerinin yapılması amacıyla doğal yaşam alanına teslim ediyor. Muş büyük oranda sokak hayvanları meselesini çözmüş oldu diyebiliriz ama bu konuda ihbar ve şikayete bağlı toplama faaliyetlerimizde her gün düzenli şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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