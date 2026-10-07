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        Muş'ta "Büyük Gazze Yürüyüşü" yapıldı

        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edilmesi amacıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Muş'ta "Büyük Gazze Yürüyüşü" yapıldı

        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edilmesi amacıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenledi.

        Mescid-i Aksa Platformu öncülüğünde Kent Meydanı'nda kılınan yatsı namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Programa katılan Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'nın ümmetin cihadı olduğunu söyledi.

        "Aksa Tufanı'nı başlatan yiğitlerimiz, Peygamber Efendimiz'in izinde yürüyorlar." diyen Tekruri, şunları kaydetti:

        "Bu savaşı mücahitler başlatmadı, ülkemizi işgal edenler başlattı. Savaşı başlatanlar her gün Mescid-i Aksa'ya hakaret edenlerdir. Her gün bu aşağılık siyonistler kirli ayakkabılarıyla mescidimize giriyorlar. Her gün Yahudiler kamplara, evlere saldırıyor. Oraları Müslümanların başına yıkıyorlar. Çocuklarımızı, kadınlarımızı ve yaşlılarımızı katlediyorlar. Bir müslüman şehit olduğunda sakın bizim İslam mesajımızın da onun birlikte ortadan kalktığını zannetmeyin. Meşru program bitmez, proje devam eder. Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'nın özgürleştirme projesi ve cihadı devam edecektir, baki kalacaktır. Siyonistlerin topraklarımızdan sökülüp atılması projesi de Allah'ın izniyle devam edecektir."

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        Programa katılan vatandaşlar, daha sonra İmam-ı Şafi Camisi'ne kadar yürüyerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

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